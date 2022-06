Repubblica - Ospina fa richieste fuori mercato: Meret-Sirigu coppia affidabile e costa meno

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, ha parlato anche del rebus portiere nel suo editoriale per l'edizione online de La Repubblica

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, ha parlato anche del rebus portiere nel suo editoriale per l'edizione online de La Repubblica: "Ospina chiede un contratto più robusto e di tre anni, una pretesa fuori mercato per un portiere che il 31 agosto ne compie 34. La coppia Meret-Sirigu, due nazionali, sembra affidabile, costa meno e dà la speranza di rivalutare Meret. Giocherà anche con i piedi Ospina, ma non ha risparmiato brividi".