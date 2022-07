Repubblica - Ostigard, nuovi contatti Napoli-Brighton: azzurri pronti a chiudere

Il 22enne norvegese è promesso sposo del club azzurro, ma nelle ultime settimane la trattativa ha subito una fase di stallo.

TuttoNapoli.net

Nuovi contatti tra il Napoli e il Brighton per il difensore Leo Ostigard. Il 22enne norvegese è promesso sposo del club azzurro, ma nelle ultime settimane la trattativa ha subito una fase di stallo. Affare, però, che nelle ultime ore è tornato caldo con il Napoli pronto a chiudere a breve per il centrale ex Genoa. A riportarlo è l'edizione online di Repubblica.