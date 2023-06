Repubblica - Persino Zidane nell'elenco dei 40: spuntano altri 3 tecnici internazionali

E' folto l'elenco di candidati per sedersi sulla panchina del Napoli. Nei 40 di De Laurentiis c'è anche Zinedine Zidane

E' folto l'elenco di candidati per sedersi sulla panchina del Napoli. Nei 40 di De Laurentiis c'è anche Zinedine Zidane, fermo dopo l'esperienza a Madrid terminata nel 2021. Da due anni il francese aspetta di ripartire. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che, oltre all'ex Juve, sulla lista di Adl c'è anche Galtier, c'è Fonseca e c'è Garcia, ex Roma, questi ultimi due vecchie conoscenze del calcio italiano per aver allenato la Roma.