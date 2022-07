Repubblica - Petagna-Monza, si chiude in settimana! Novità sulla formula

Andrea Petagna dal Napoli al Monza, ci siamo. Come riferisce Repubblica.it, c'è accordo totale tra tutte le parti in causa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Petagna dal Napoli al Monza, ci siamo. Come riferisce Repubblica.it, c'è accordo totale tra tutte le parti in causa. L'operazione si concluderà in prestito con obbligo di riscatto, non vincolato alla salvezza del club brianzola bensì alle presenze di Petagna la prossima stagione. Nella settimana che sta per cominciare ci sarà la chiusura definitiva della trattativa.