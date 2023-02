Repubblica - Premier League pazza di Kim: le big pensano a un grosso investimento

Kim è una delle rivelazioni di questo Napoli. Acquistato per 20 milioni dal Fenerbahce, adesso è appetito in Inghilterra e vale sicuramente molto di più

© foto di www.imagephotoagency.it

Kim Min-jae è una delle rivelazioni di questo Napoli. Acquistato per 20 milioni dal Fenerbahce, adesso è appetito in Inghilterra e vale sicuramente molto di più. Il difensore sudcoreano ha una clausola valevole per l'estero (e per quindici giorni, la prossima estate) ed è appetito a grandi cifre dalle big di Premier League. Lo riferisce La Repubblica.