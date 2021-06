Repubblica - Prima le cessioni, poi gli acquisti: il Napoli ha un piano

Senza cessioni non ci saranno acquisti. E' questo, in sintesi, il pensiero de La Repubblica, che oggi in edicola vede in Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz i maggiori candidati e si esprime così: "Sarà un mercato di attesa e pazienza. Ma il piano di rafforzamento è condizionato dalle cessioni. La società aspetta e tiene in caldo le eventuali alternative come Toma Basic, centrocampista del Bordeaux".