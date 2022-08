Repubblica - Raspadori, ormai la distanza Napoli-Sassuolo è di pochi milioni: la situazione

Napoli e Sassuolo sono divisi da una manciata di milioni e le prossime ore saranno decisive per accorciare le distanze.

Napoli e Sassuolo sono divisi da una manciata di milioni e le prossime ore saranno decisive per accorciare le distanze. Lo scrive Repubblica sottolineando che c’è da rivedere la questione dei bonus: "Il Napoli non concederà una percentuale sulla futura rivendita ma ha deciso di rilanciare fino a 35 milioni di euro, bonus compresi. Poi toccherà al Sassuolo venire incontro e accettare. Ecco perché si continua a lavorare con fiducia alla fumata bianca. Raspadori è anche il preferito di Luciano Spalletti: giocherà in coppia con Osimhen, ma può anche sostituire il numero 9 ed esibirsi sulla fascia sinistra".