Repubblica - Rinnovo, Gattuso firma: tutto fatto, forse l'annuncio già in settimana

Tutto fatto per il rinnovo di Rino Gattuso col Napoli fino al 2023 con opzione per un'altra stagione. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che c'è intesa totale tra le parti e ora non resta hce trasformare la bozza in un contratto vero e proprio, con la firma e l'ufficialità che potrebbe arrivare forse già questa settimana, prima della sfida contro il Milan.