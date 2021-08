Repubblica - Rinnovo Insigne, il Napoli resta fermo sulla posizione: le cifre dell'offerta

Il Napoli resta fermo sulla sua posizione circa il rinnovo di Lorenzo Insigne: in un'estate di ridimensionamento del monte ingaggi l'offerta non può andare oltre i 3,5 milioni di euro annui, a dispetto dei 4,5 percepiti attualmente, pur consapevole di poter perdere il capitano a parametro zero alla fine di questa stagione. Una chiacchierata potrà esserci a Castel di Sangro e ogni momento può essere quello buono affinché la trattativa entri nel vivo. A scriverlo è La Repubblica.