Repubblica - Rinnovo Ospina, il Napoli presenta l'offerta. Con il sì: Sirigu dodicesimo

© foto di www.imagephotoagency.it

Nei giorni scorsi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato pubblicamente della situazione di David Ospina, portiere col contratto in scadenza con gli azzurri. Secondo Repubblica.it la società ha presentato al colombiano la propria offerta di rinnovo ed una risposta è attesa a stretto giro di posta. In caso di prolungamento, Alex Meret chiederebbe la cessione, col Napoli che a quel punto punterebbe su Salvatore Sirigu come dodicesimo. Un'idea per il ruolo di titolare resta anche quella di Guglielmo Vicario che dopo la grande stagione ad Empoli è un forte obiettivo della Fiorentina.