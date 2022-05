Repubblica rivela: "Il Milan sogna il colpo Osimhen: Maldini presenterà un'offerta"

Il Milan, neo campione d'Italia, pensa a dei colpi di mercato per la prossima stagione.

Il Milan, neo campione d'Italia, pensa a dei colpi di mercato per la prossima stagione. Secondo l'edizione online del quotidiano La Repubblica, il direttore rossonero Paolo Maldini avrebbe messo nel mirino anche Victor Osimhen: "Preso Origi a parametro zero per la panchina, Pioli ha bisogno di un centravanti di alto livello che si alterni con l'esperto Giroud. In attesa che Ibra sciolga la riserva sul suo futuro, Maldini sonda il mercato e segue con grande interesse la situazione di Osimhen in casa Napoli. Se il goleador nigeriano dovesse essere ceduto - dello United finora l'offerta più importante, ma il nuovo tecnico ten Hag lo considera un'alternativa a Kane, suo primo obiettivo - per fare cassa, il Milan una proposta la presenterebbe".