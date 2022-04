Repubblica - Rivoluzione a centrocampo? Chi in calo, chi ai margini: in tre possono andar via

Chi ha cambiato ruolo all'interno del gruppo è invece Demme, potenziale titolare contro l'Empoli, ma spesso ai margini nell'ultimo periodo.

Il centrocampo del Napoli in estate rischia di cambiare decisamente volto a causa di giocatori che hanno reso al di sotto delle proprie possibilità ed altri che sono stati relegati al ruolo di comprimari. Chi rispecchia in pieno il primo caso è Piotr Zielinski, il cui rendimento è calato moltissimo negli ultimi mesi. Al pari di Fabian Ruiz, fino al 1° dicembre tra i migliori e poi calato decisamente in seguito a un infortunio e alla pubalgia che lo affligge da settimane.

Demme ai margini

Chi ha cambiato ruolo all'interno del gruppo è invece Demme, potenziale titolare contro l'Empoli, ma spesso ai margini nell'ultimo periodo. Tutti e tre potrebbero finire sul mercato e dunque cambiare maglia in estate, costringendo Giuntoli agli straordinari ovviamente anche per quanto riguarda i possibili ed eventuali sostituti. A riportarlo è La Repubblica - Napoli.