Repubblica - Samardzic per accettare ha chiesto il doppio dell'ingaggio di Kvaratskhelia

Lazar Samardzic si avvicina al Napoli, anche se l'affare non è ancora concluso. Come si legge sul quotidiano Repubblica, De Laurentiis ha riattivato i contatti con Pozzo per imbastire l’affare sui 20 milioni più bonus.

Samardzic ha dato il via libera alla destinazione e suo padre – che lo rappresenta dopo la rottura estiva con Rafaela Pimenta, l’agente brasiliana, erede del regno del compianto Mino Raiola – è in Italia per chiudere al più presto il trasferimento: ieri contatti con il Napoli per definire il contratto. Samardzic chiede un quadriennale con ingaggio superiore ai 2 milioni. Ricordiamo che Kvara al momento ne guadagna circa 1 quindi la richiesta del serbo è del doppio rispetto all'ingaggio del 77 del Napoli che ha appena vinto uno scudetto e che ancora attende per il rinnovo con aumento.