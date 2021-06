Repubblica - Se parte Petagna servirà un attaccante: piace un talento brasiliano

In questo momento il Napoli ha tre centravanti in organico, considerando anche Dries Mertens in aggiunta a Victor Osimhen e Andrea Petagna. Ma, dovesse partire quest'ultimo (l'idea del club è quella di trattenerlo), potrebbe servire un nuovo attaccante secondo quanto scritto da La Repubblica, che sottolinea come al Napoli piaccia Kaio Jorge, talento brasiliano classe 2002 del Santos. Potrebbe essere lui l'eventuale rinforzo per Luciano Spalletti.