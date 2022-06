Repubblica - Si lavora al rinnovo di Fabian: possibile prolungamento di un anno con clausola

Corteggiato in Liga, il forte centrocampista verrebbe ceduto questa estate se arrivasse l'offerta giusta.

Sono ore calde in casa Napoli per quel che concerne i rinnovi contrattuali. Oltre alla spinosa questione legata a Kalidou Koulibaly, in scadenza nel 2023 e con le parti attualmente molto distanti, c'è da valutare la situazione di Fabian Ruiz. Lo spagnolo, proprio come il centrale senegalese, va in scadenza il prossimo giugno e il club azzurro vuole evitare il rischio di perdere un patrimonio simile a zero. Secondo quanto riporta Repubblica, i primi contatti tra la dirigenza e l'entourage del calciatore sono già andati in scena: il club è disposto a inserire nel contratto - anche prolungandolo di un solo anno, fino al 2024 - una clausola rescissoria. In questo modo Fabian Ruiz potrebbe rinnovare il contratto pur senza precludersi la possibilità di andare a giocare in un top club europeo. Corteggiato in Liga, il forte centrocampista verrebbe ceduto questa estate se arrivasse l'offerta giusta.