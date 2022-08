Repubblica - Simeone, c'è la Juve solo se il Napoli non chiude ma il Verona ha aperto al "diritto"

etagna ha avuto il via libera per il Monza perché il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha fatto passi in avanti per il Cholito

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it La trattativa per Giovanni Simeone si è sbloccata. Petagna ha avuto il via libera per il Monza perché il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha fatto passi in avanti per il Cholito, scrive quest'oggi Repubblica raccontando della formula dell'operazione: "Si sta sciogliendo il nodo relativo alla formula del trasferimento: la società di De Laurentiis ha di fatto ottenuto il prestito con diritto di riscatto. Tradotto: deciderà al termine della stagione se acquistare o meno Simeone, senza l’obbligo dell’acquisto ad una cifra prefissata. Il Verona probabilmente la inserirà soltanto al raggiungimento di determinate condizioni molto difficili (gol e presenze). Oggi andranno ratificati gli accordi per poi organizzare le visite mediche del Cholito, ma occhio all’inserimento della Juve qualora l’affare non dovesse chiudersi".