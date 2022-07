Repubblica - Simeone ha scelto l'azzurro: il Verona l'ha promesso al Napoli

Per l'attacco del Napoli si registra, secondo l'edizione online di Repubblica, un'accelerata per Giovanni Simeone.

Per l'attacco del Napoli si registra, secondo l'edizione online di Repubblica, un'accelerata per Giovanni Simeone. L'attaccante del Verona sembrerebbe aver scelto Napoli. La società azzurra ha l'accordo totale con il calciatore e anche quello con il Verona non è così lontano. Il presidente gialloblù Setti ha promesso l'argentino a De Laurentiis. Il Cholito arriverà quando in attacco uscirà Petagna, con il Monza fortemente interessato all'ex Spal.