Repubblica - Simeone in pugno! Accordo totale col giocatore, si chiude con l'Hellas

Il Napoli ha in pugno l’attaccante del Verona, Giovanni Simeone. La punta ha già l’accordo con il club campano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha in pugno l’attaccante del Verona, Giovanni Simeone. La punta ha già l’accordo con il club campano - 1,6 milioni a stagione per i prossimi 5 anni - e quello tra il Napoli e il Verona non è lontano. Setti è partito da una richiesta di 20 milioni, per poi scendere a 18 mentre, De Laurentiis ha proposto 15 milioni. Una volta uscito Petagna, direzione Monza, il Napoli cercherà di chiudere la trattativa. Lo riporta l'edizione online di Repubblica.