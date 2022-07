Repubblica - Solbakken ieri a Roma per trattare: il Bodo avanza una richiesta

Ola Solbakken è un nome forte per il Napoli, ma anche per la Roma. Spunta anche un blitz nella Capitale, scrive Repubblica.it

Ola Solbakken è un nome forte per il Napoli, ma anche per la Roma. Spunta anche un blitz nella Capitale, scrive Repubblica.it: "Ola Solbakken nella giornata di ieri è atterrato nella Capitale per parlare con il club giallorosso, molto interessato alla punta classe 1998. Il Bodo vorrebbe trattenere il calciatore fino ai preliminari di Champions League mentre la Roma lo vorrebbe immediatamente nella Capitale. Su Solbakken c'è sempre l'interessamento del Napoli".