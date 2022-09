Repubblica - Sorpresa Ronaldo, nuovi contatti col Napoli: tentativo in extremis

Cristiano Ronaldo al Napoli è ancora possibile? Sì, secondo i colleghi di Marca. E le voci provenienti dalla Spagna trovano conferma su Repubblica.it

Cristiano Ronaldo al Napoli è ancora possibile? Sì, secondo i colleghi di Marca. E le voci provenienti dalla Spagna trovano conferma su Repubblica.it: "A sorpresa, nuovi contatti tra il Napoli e l'entourage di Cristiano Ronaldo. Sarebbe infatti in corso un tentativo in extremis per portare a termine il clamoroso trasferimento in prestito. CR7 vuole giocare la Champions, De Laurentiis però pretende che il Manchester United paghi l'80 per cento dello stipendio del portoghese da 23 milioni di euro netti. Il tempo stringe, ultimi colloqui per trovare la (complicata) quadratura. In Spagna sono sicuri dell'assalto finale, a Napoli regna la prudenza".