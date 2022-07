Repubblica - Sostituto Koulibaly, Napoli su Diallo: il Psg fissa il prezzo

Dopo la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea il Napoli lavora per cercare il sostituto del difensore senegalse.

Dopo la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea il Napoli lavora per cercare il sostituto del difensore senegalse. Come riporta Repubblica nella sua edizione online sfumato il coreano Kim (che sembra destinato al Rennes), il club di De Laurentiis probabilmente si tufferà su Abdou Diallo del Psg. Il connazionale di Koulibaly piace molto al Napoli e l'ostacolo da superae non è tanto il prezzo del cartellino (il club parigino chiede 25mln) ma l'ingaggio da 3,5 milioni d'euro netti l'anno.