Repubblica - Spalletti finirà in tribunale: vuole così tanto l'Italia che non gli interessa

Spalletti sarebbe talmente motivato a iniziare l’avventura in Nazionale da non farsene un cruccio. Con il paradosso di un ct presto in causa con una squadra

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’uscita di De Laurentiis non è stata affatto gradita in via Allegri, dopo che erano cadute nel vuoto le richieste di un beau geste, scrive il quotidiano Repubblica raccontando che i legali della Figc cercano di capire se ci sono margini per evitare uno scontro in tribunale, ma alla fine quel patto riguarda il Napoli e Spalletti: "Sarà il tecnico a essere trascinato nel probabile contenzioso con il suo ex club. La Federcalcio non ha obblighi né può pagare una società per prenderle l’ex allenatore. Vorrebbe, sì, celebrare queste nozze senza le ombre di una coda legale per il suo nuovo commissario tecnico.

Ma Spalletti, dal canto suo, sarebbe talmente motivato a iniziare l’avventura in Nazionale da non farsene un cruccio. Con il paradosso inedito di un ct presto in causa con una squadra".