Repubblica - Spunta il vero obiettivo a centrocampo: affare in stile Anguissa da ultimi giorni

GIOVANILI UNDER 19, L'ITALIA SUPERA 3-0 L’ALBANIA: TRA GLI ALBANESI IN CAMPO L'AZZURRINO HYSAJ L'Italia Under 19 batte 3-0 i pari età dell'Albania nell'amichevole svoltasi questo pomeriggio nel centro tecnico di Coverciano. L'Italia Under 19 batte 3-0 i pari età dell'Albania nell'amichevole svoltasi questo pomeriggio nel centro tecnico di Coverciano. LE ALTRE DI A ATALANTA, PALOMINO RESTA SOSPESO PER DOPING: CONTROANALISI POSITIVE (ANSA) - ROMA, 12 AGO - Le controanalisi hanno confermato la positività per Josè Luis Palomino. Le operazioni del campione B prelevato il 5 luglio scorso a Ciserano al difensore dell'Atalanta, ed effettuate ieri, nel laboratorio antidoping di Roma hanno... (ANSA) - ROMA, 12 AGO - Le controanalisi hanno confermato la positività per Josè Luis Palomino. Le operazioni del campione B prelevato il 5 luglio scorso a Ciserano al difensore dell'Atalanta, ed effettuate ieri, nel laboratorio antidoping di Roma hanno...