Repubblica - Szczesny lascerà la Juventus: Meret nella lista dei bianconeri

© foto di www.imagephotoagency.it

I mesi da qui a giugno potrebbero essere gli ultimi con la maglia della Juventus per Wojciech Szczesny. Il portiere polacco ha il contratto in scadenza nel 2024, ma la sua avventura in bianconero potrebbe terminare in anticipo. Il polacco potrebbe tornare in Premier League, tra le prime opzioni ci sono Carnesecchi e Alex Meret del Napoli. Lo riporta Repubblica.