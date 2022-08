Repubblica - Trattativa a oltranza fra Navas ed il PSG per la risoluzione: la distanza è 7 milioni

Keylor Navas continua a trattare col PSG per arrivare alla risoluzione del contratto, condizione necessaria per arrivare alla firma col Napoli

Keylor Navas continua a trattare col PSG per arrivare alla risoluzione del contratto, condizione necessaria per arrivare alla firma col Napoli. Il portiere, che ha ancora due anni di contratto con il club campione di Ligue 1, ha chiesto 18 milioni di euro per firmare la risoluzione, mentre il PSG non è voluto andare oltre gli 11. La distanza insomma resta ampia ma secondo repubblica.it le parti sono in costante contatto per trovare una soluzione. Solo a quel punto Navas potrebbe firmare il contratto col Napoli, club con cui ha già una base di accordo a livello economico.