Repubblica - Trattativa segreta per la porta: Giuntoli prova il colpo Ivusic

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ivica Ivusic, portiere dell'Osijek stabilmente nel giro della nazionale croata, sembra finito nel mirino del Napoli. Secondo quanto riportato dall'edizione online di Repubblica, la trattativa per il classe '95 è stata aperta con il club terzo nel campionato croato. Le sue caratteristiche piacciono a Spalletti: gran fisico, calcia di destro e sa costruire dal basso. Ivusic inoltre ha un passato in Italia nell'Inter, ma non essendo ancora sedicenne non poteva essere tesserato. Chissà se non sarà lui il colpo a sorpresa di Giuntoli per la porta da affiancare a Meret. L'agente Ankos non conferma i contatti col ds azzurro, ma la conclusione dell'affare sembra vicina nel giro del calcio croato.