Repubblica - Vice-Anguissa, Cajuste tra i profili seguiti: ieri nuovo summit mercato

C'è una casella vuota nel centrocampo del Napoli lasciata libera da Ndombelé, ne parla l'edizione di oggi di Repubblica.

C'è una casella vuota nel centrocampo del Napoli lasciata libera da Ndombelé, ne parla l'edizione di oggi di Repubblica: "Il Napoli non tralascia neanche il centrocampo. Rudi Garcia ha chiesto un mediano forte fisicamente che possa rappresentare un’alternativa ad Anguissa che sarà impegnato in Coppa d’Africa con il Camerun. Ndombele è andato via, quindi un innesto è necessario. Tra i nomi seguiti c’è Jens-Lys Cajuste, 23enne svedese che gioca in Francia (nel Reims) dove ha dimostrato grande duttilità. Ieri c’è stato un nuovo summit tra De Laurentiis e gli uomini mercato. Presto si entrerà nel vivo".