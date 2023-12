Repubblica - Zielinski è un altro scontento, ma ADL crede ancora al rinnovo

Come scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola, Elmas è solo uno dei tanti scontenti in casa Napoli

Come scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola, Elmas è solo uno dei tanti scontenti in casa Napoli. L'altro è Piotr Zielinski.

Anche lui non ha ancora rinnovato, come il macedone. Il centrocampista polacco ha già ricevuto importanti proposte da Inter e Juventus, ma il Napoli non ha ancora perso le speranze di trovare un accordo in extremis. Saranno decisive le prossime settimane.