Repubblica - Zielinski verso l'addio: rinnovo difficile e ADL non vuole perderlo a zero

Futuro in bilico per Piotr Zielinski. Il rinnovo di contratto del centrocampista polacco è in scadenza nel 2024. Come scrive il quotidiano Repubblica, difficilmente l'ex Udinese potrebbe accettare un rinnovo al ribasso rispetto ai 4,2 milioni che attualmente guadagna. Una partenza in estate, dunque, non è da escludere. Ma spunta anche ipotesi di altro anno insieme e poi addio a scadenza di contratto tra un anno. Ma il Napoli non ha intenzione di perderlo a zero.