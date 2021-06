Retroscena - Demme ritenuto ideale per il modulo di Spalletti e 'spera' un altro azzurro

Valutazioni tattiche in vista della prossima stagione. Tanti i giocatori che Spalletti ritiene adatti al suo modulo, tra questi c'è Diego Demme. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che per l'allenatore del Napoli il tedesco è perfetto per il 4-2-3-1. Potrebbe tornare di moda anche la candidatura di Lobotka come mediano davanti alla difesa.