Retroscena - Sarri voleva Felipe Anderson già a Napoli: il brasiliano torna alla Lazio

La Lazio ritrova Felipe Anderson, uno dei primi colpi per Sarri. Il brasiliano, ricorda La Gazzetta dello Sport, andò al West Ham nel 2018 per fare quel salto di qualità rimasto però incompiuto. Nel tridente di Sarri sarà una delle frecce al fianco di Immobile. Non è un remake, il Comandante avrebbe voluto l’ex Santos già nel suo Napoli.