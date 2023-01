I rinnovi per blindare una squadra da record: altri due annunci in arrivo

Mercato di gennaio che si avvia alla conclusione. Il Napoli capolista che viaggia alla miglior media punti d'Europa

Mercato di gennaio che si avvia alla conclusione. Il Napoli capolista che viaggia alla miglior media punti d'Europa ha chiaramente ben poco da riparare e s'è limitato ad un vice-Di Lorenzo di maggior esperienza, Bartosz Bereszynski dalla Sampdoria, ed allo scambio di dodicesimi Sirigu-Gollini. Le vere manovre riguardano operazioni in vista di giugno e la società è da tempo concentrata ai rinnovi di contratto con l'obiettivo di riproporre anche in futuro un organico che sta facendo il vuoto in Serie A e che a breve si proporrà con fiducia anche in Champions.

Annunci in arrivo

Dopo Anguissa e quello 'ponte' per Meret, manca solo l'annuncio per Stanislav Lobotka. Per lo slovacco il Napoli ha disinnescato sirene importanti e quindi è una conferma da considerare pesante per il club partenopeo. L'altro rinnovo ormai definito riguarda Juan Jesus, alternativa ai centrali ma di sicuro affidamento e di una certa importanza anche nello spogliatoio, che dovrebbe firmare per un ulteriore anno (circa 1,5mln di euro). Ai dettagli invece la trattativa per Amir Rrahmani, in scadenza 2024, e c'è fiducia anche per Giovanni Di Lorenzo (che comunque ha altri tre anni).

Quelli più complessi

Senza dubbio Zielinski e Lozano, due degli elementi più pagati dell'organico e che difficilmente accetteranno un ingaggio al ribasso, o meglio, nei nuovi parametri inaugurati dal club di De Laurentiis con la partenza dei senatori nell'ultima estate. Il tentativo in corso invece riguarda Kim per poter alzare - o eliminare - la clausola rescissoria da 40-45mln di euro che ingolosisce in Premier mentre a fine stagione si proverà ad accontentare - e premiare - sull'ingaggio anche Kvicha Kvaratskhelia. Per Osimhen, scadenza 2025, ci sarà un vero e proprio bivio: rinnovo o cessione, ma dipenderà dalle offerte che arriveranno.