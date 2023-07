Rmc Sport - Altro che Osimhen, Psg su Kane! Affondo decisivo, le ultime

Non è Victor Osimhen il principale obiettivo di mercato del Psg. Anzi, non c'è proprio nell'elenco dei parigini. Non più

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è Victor Osimhen il principale obiettivo di mercato del Psg. Anzi, non c'è proprio nell'elenco dei parigini. Non più. Forse dopo la richiesta di 200 milioni di De Laurentiis. Sta di fatto che secondo Rmc Sport il primo obiettivo dei parigini per l'attacco è Harry Kane del Tottenham col Psg che a differenza del Bayern può offrire 100 milioni soddisfando le richieste del club inglese. A seguire, ecco il pressing per Vlahovic della Juve, ritenuto la prima alternativa all'inglese assieme a Kolo Muani. Osimhen, invece, costa troppo. O forse non ha abbastanza tecnica per essere uno che lega il gioco come vuole Luis Enrique. Il Psg lo ha mollato.