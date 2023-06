Rmc Sport - Anche il PSG su Kim, ma c’è una squadra inglese in pole

Il PSG è alla ricerca di un difensore centrale, in particolare dopo l’addio di Sergio Ramos.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il PSG è alla ricerca di un difensore centrale, in particolare dopo l’addio di Sergio Ramos. Il club francese è sulle tracce di Lucas Hernandez, difensore del Bayern Monaco con un solo anno di contratto con i bavaresi. Il Bayern Monaco chiede circa 60 milioni di euro per lasciarlo partire nonostante in questa stagione abbia giocato poco a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio. L’altro nome sul taccuino del PSG è Kim Min-jae. Tuttavia, il club in pole position per il centrale sudcoreano del Napoli è il Manchester United. A riferirlo è Rmc Sport.