Rmc Sport - Galtier-Napoli, non c'è ancora trattativa: ipotesi anno sabbatico

Nelle ultime ore il nome balzato in pole per il dopo Spalletti in casa Napoli è quello di Christophe Galtier. Tuttavia, stando a quanto riferito da RMC Sport, tra Aurelio De Laurentiis e l'ex Lille non è ancora partita una vera e propria trattativa. Il tecnico deve liberarsi anzitutto dal PSG e anche da questo punto di vista si vive una situazione di stallo. L'emittente transalpina scrive che non è da escludere che l'allenaotre si prenda un anno sabbatico.