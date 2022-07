RMC Sport - Kim, due club francesi insidiano il Napoli: i dettagli

Oltre alla squadra bretone e al Napoli è in corsa anche l'Olympique, ​​ma il club del Marsiglia è un po' più indietro in classifica.

Non c'è solo il Napoli su Kim Min-Jae, il difensore sudcoreano è seguito anche da due club francesi. Il direttore tecnico del Rennes, Florian Maurice, era a Istanbul venerdì per discutere il fascicolo del centrale del Fenerbaçhe. Oltre alla squadra bretone e al Napoli è in corsa anche l'Olympique, ​​ma il club del Marsiglia è un po' più indietro in classifica. A riportarlo è RMC Sport.