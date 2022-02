RMC Sport - La Juve si inserisce per Denayer: sul centrale belga anche il Napoli

I bianconeri si contenderanno il difensore con Inter, Napoli e, soprattutto, Newcastle.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus si inserisce nella corsa a Jason Denayer, centrale classe 1995 della Nazionale belga, attualmente in scadenza di contratto con l'Olympique Lione. Stando a quanto riportato da RMC Sport, i bianconeri si contenderanno il difensore con Inter, Napoli e, soprattutto, Newcastle.

I Magpies - sottolinea la medesima fonte - al momento sembrano però in vantaggio grazie al loro maggior potere di spesa (in questo caso a livello di ingaggio e non di cartellino).