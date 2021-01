Rmc Sport - Milik, ADL fa il prezzo: per il Marsiglia troppo alte le richieste del Napoli

E' decisamente concreto l'interesse del Marsiglia per Milik, come specificato oggi anche dal tecnico Villas Boas. Arriva in queste ore ulteriori novità riguardo la possibile partenza: secondo quanto riportato da Mohamed Bouhafsi, giornalista di Rmc Sport, la richiesta del Napoli per Milik al club francese sarebbe di 15 mln di euro. Una richiesta, quella di De Laurentiis, ritenuta elevata dal Marsiglia, considerando che il giocatore si libererà tra 6 mesi. Ecco perchè, per il momento, il Marsiglia ha accantonato la questione, sondando altre piste.

#Naples demande 15M€ à #OM pour #Milik ! Une somme excessive selon l’OM et même l’Atletico pour Milik, a qui il reste 6 mois de contrat. L’OM a activé d’autres pistes depuis quelques heures tout en laissant la piste Milik ouverte ! L’OM veut un buteur et un défenseur #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 4, 2021