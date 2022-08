RPN - Conferme sulla trattativa Ronaldo-Osimhen: dialoghi continui ma affare complicato

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, arrivano conferme sull'operazione che vede coinvolto il Manchester United

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, arrivano conferme sull'operazione che vede coinvolto il Manchester United, Victor Osimhen e Cristiano Ronaldo. Fonti vicine al calciatore nigeriano ci confermano la sua eventuale disponibilità a trasferirsi allo United. Un trasferimento che per l'ex Lille corrisponderebbe anche ad un importante aumento del proprio ingaggio annuale.

Conferme che arrivano anche sul grande piano di Jorge Mendes, che sta provando a tessere i contatti tra Napoli e Manchester United, e coinvolgere una contropartita stellare come Cristiano Ronaldo. I dialoghi sono continui, ma l'intreccio resta difficile. Non solo per i tempi ristretti dovuti alla quasi fine del calciomercato, ma anche per le cifre e per la valutazione tecnica che il Napoli fa di Victor Osimhen.