RPN - Entourage Osimhen irritato da parole agente Kvara: il futuro sarà in Premier

Ore davvero caldissime in casa Napoli, dopo il botta e risposta a distanza tra Mamuka Jugeli e Victor Osimhen. L'entourage del nigeriano ha accolto con molto fastidio le parole dell'agente di Kvaratskhelia. Parole ritenute maleducate ed irrispettose e che non farebbero alcun riferimento alla verità. Come mostrato anche dal suo sfogo social, lo stesso Osimhen sarebbe furioso per quanto commentato da Jugeli ai microfoni dei media georgiani.

Intanto, il futuro dell'ex Lille si conferma sempre più lontano da Napoli. Sempre fonti vicine al calciatore ci assicurano: niente Arabia Saudita, sarà la Premier League il prossimo capitolo nella carriera di Victor Osimhen. Un chiaro ammiccamento a Chelsea e Manchester United, già da tempo in pressing sull'entourage del bomber azzurro e disposte a versare nelle casse del Napoli la cifra richiesta da Aurelio De Laurentiis. Lo riporta Radio Punto Nuovo.