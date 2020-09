RPN - Younes cambia agente: si cerca soluzione all'estero per la cessione

Amin Younes cambia ancora una volta agente. Lo fa per la cessione, si valutano piste straniere per questi ultimi giorni di mercato. La notizia è della redazione di Radio Punto Nuovo con le ultime di Marco Giordano: "Il giocaore ha affidato i suoi interessi all'agenzia Base Soccer: si cercano per il tedesco anche soluzioni all'estero per il trasferimento. Base Soccer è agenzia che opera, prevalentemente, in Premier League".