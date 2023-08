Sky DE - Demme ha rifiutato l’Hertha: il centrocampista verso la permanenza a Napoli

Nonostante ci siano stati colloqui positivi tra l'Hertha Berlino e Diego Demme, il giocatore italo-tedesco ha rifiutato il trasferimento in Germania. A riferirlo su Twitter è il giornalista di Sky Sport DE Florian Plettenberg, che fa sapere che l’ex Lipsia sembra destinato a restare al Napoli.

❗️Understand that Hertha BSC bosses made a very good job in the talks with Diego #Demme, but the 31 y/o has rejected the move for now - confirmed ✔️ Demme is likely to stay at @sscnapoli.



First call BILD | @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/3HOuw2R2R3