Sky DE - Demme riparte dalla seconda serie tedesca? L'Hertha Berlino ha avviato i contatti

Sotto contratto col Napoli fino a giugno 2024, Diego Demme sembrerebbe intenzionato a cambiare aria la prossima estate, non avendo trovato spazio in questa stagione. Secondo Sky Deutschland, il centrocampista italo-tedesco è finito nel mirino dell'Hertha Berlino, ultimo in Bundesliga e retrocesso. Ci sarebbero già stati dei colloqui tra le parti, ma per concretizzare l'operazione il club teutonico dovrà prima ottenere la licenza dalla DFB per disputare il prossimo campionato di Zweite Bundesliga, la seconda serie del calcio tedesco.