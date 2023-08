Sky DE - Il Napoli spinge per Mavropanos! Vuole lasciare lo Stoccarda, la valutazione

Il Napoli spinge ancora per Konstantinos Mavropanos. Il giocatore greco vuole lasciare lo Stoccarda in questa finestra di mercato. La valutazione dei difensore classe 1997 è di circa 20 milioni di euro. Al momento, riferisce su Twitter il giornalista di Sky Sport DE Florian Plettenberg, non ci sono accordi a causa di diverse richieste della Premier League. Colloqui in corso.

Napoli is still pushing for #Mavropanos as he wants to leave @VfB this window!



➡️ Price valuation and talks about €20m.



Player has not yet taken a decision. No verbal agreement in place because of several inquiries from the Premier League. Talks ongoing. @SkySportDE 🇬🇷 pic.twitter.com/q45tO5TL2x