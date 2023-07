Sky DE - Itakura, non c'è solo il Napoli: s'inserisce un club di Premier

Ko Itakura, difensore del Borussia Monchengladbach, non è solo un obiettivo del Napoli.

Ko Itakura, difensore del Borussia Monchengladbach, non è solo un obiettivo del Napoli. La redazione di Sky Sport Germania, infatti, racconta che sul giapponese c'è stato l'inserimento anche del Tottenham. Così come il Napoli, anche il club inglese è alla ricerca di un nuovo centrale per la propria difesa.