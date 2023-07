Sky DE - Kim-Bayern, è fatta! Il Man United ci ha provato: decisivo il coreano

Si aspetta solo l'annuncio ufficiale per sancire il passaggio di Kim Minjae dal Napoli al Bayern Monaco. Florian Plettenberg, giornalista di Sky Germania, scrive su Twitter: "È tutto fatto e pagato! 'The Monster' Kim Minjae è un nuovo giocatore del Bayern! L'ufficialità nei prossimi giorni. È stato un trasferimento complicato per tutti i soggetti coinvolti. Alla fine il Bayern ha vinto la gara. Due settimane fa il Manchester United ha provato a dirottare il trasferimento, ma Kim voleva solo passare al Bayern. Ha rifiutato molte delle migliori offerte. Tuchel e Neppe, sono stati determinanti in questo affare!".

It’s all done & paid! „The Monster“ Min-Jae #Kim is a new player of #FCBayern! Official announcement in the next days.



It was a complicated transfer for all involved. Bayern made the race now.



➡️ Two weeks ago #MUFC tried to hijack the transfer but Kim only wanted to join… https://t.co/2sIo9S74YX