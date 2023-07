Sky DE - Kim-Bayern, servirà ancora tempo: coreano atteso il 24 luglio

Per Kim Min-Jae al Bayern Monaco servirà ancora qualche giorno.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per Kim Min-Jae al Bayern Monaco servirà ancora qualche giorno. Lo riporta dalla Germania Sky Deutschland, che spiega come non sia previsto un arrivo del sudcoreano nel ritiro di Tegernsee, che avrà inizio sabato. Kim si unirà al Bayern solo per la tournée asiatica che comincerà il prossimo 24 luglio.

Per l'ufficialità e il pagamento della clausola, dunque, servirà ancora un po' di tempo. Il Napoli nel frattempo lavora nella ricerca di un sostituto, avendo individuato tre obiettivi tra Itakura, Kilman e Mavropanos.