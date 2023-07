Sky DE - Kim completerà domani visite col Bayern: cifre e dettagli

Kim Min-jae completerà domani le visite mediche con il Bayern Monaco. Secondo il giornalista di Sky Deutschland, Florian Plettenberg, lo staff sanitario del club tedesco è arrivato nelle ultime ore in Corea del Sud. Nei prossimi giorni il Bayern farà scattare la clausola rescissoria di 50 milioni. Per l’ex Fenerbahce è pronto un contratto fino al 2028 e un ingaggio di circa 12 milioni di euro lordi a stagione.

Min-Jae #Kim will finalize his medical in South Korea tomorrow. The team doctors from #FCBayern are now on site and have arrived in the last hours.



➡️ Bayern will trigger the release clause in the next days: €50m

➡️ Contract until 2028

➡️ Salary: Around €12m gross/year.… pic.twitter.com/khou6Y5bhd