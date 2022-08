Sky DE - Osimhen nella lista dello United a prescindere da CR7: ad oggi nessuna trattativa

Victor Osimhen è sicuramente un potenziale obiettivo del Manchester United indipendentemente dal fatto che lo scambio con Cristiano Ronaldo funzioni o meno. A riferirlo su Twitter è Florian Plettenberg, giornalista di SkySportDE, che fa sapere che i dirigenti dello United vedono molta qualità e potenziale in lui. È nella lista degli inglesi ma non c’è nessuna trattativa con lui in questa fase.

X News #Osimhen: He‘s definitely a potential top transfer target for #MUFC! Regardless of whether a swap deal with #Ronaldo works out or not. The bosses see a lot of quality & development potential in him. He’s on the list. No negotiations with him at this stage. @SkySportDE 🇳🇬