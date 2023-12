Sky - A gennaio il Napoli lavorerà su due ruoli: torna di moda un obiettivo estivo

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di 'Giochiamo D'Anticipo', trasmissione in onda su Televomero

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di 'Giochiamo D'Anticipo', trasmissione in onda su Televomero: “Mercato di gennaio? Potrebbero esserci idee sul terzino destro e su un centrocampista per sostituire Anguissa. Faraoni potrebbe tornare di moda, visto che il Napoli l’ha seguito in estate”.